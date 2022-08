Lamego: subida às Torres do Santuário dos Remédios é novo atrativo turístico

A partir de agora, o público já pode subir às Torres do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios e beneficiar de uma nova vista panorâmica sobre a Mata dos Remédios e a cidade de Lamego. Na prática, esta abertura ao público permite criar um novo produto turístico atrativo, dinamizado pela Diocese de Lamego e pela Irmandade dos Remédios, que fará parte de um novo roteiro para a cidade no qual estarão representados edifícios e espaços públicos emblemáticos.

Presente na cerimónia de abertura das Torres do Santuário, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, sublinhou a importância deste conjunto arquitetónico para a projeção da cidade: “O Santuário dos Remédios é a marca que nos distingue e o símbolo que maior impressão causa a quem nos visita. Este ato permite que os visitantes vivenciem, de uma outra forma, do nosso património religioso e vivam uma experiência mais inspiradora”. Uma opinião também partilhada por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego, e pelo Padre António Teixeira, Reitor do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que destacam o valor da “nova experiência” proporcionada aos visitantes e a nova dinâmica valorizadora do turismo religioso.



As Torres do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios estão abertas todos os dias, das 8h30 às 18h30. A entrada é sujeita à aquisição de bilhete, com um custo unitário de 3,5€. Até aos 14 anos de idade, os visitantes não pagam.

Localizado no Monte de Santo Estevão, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1984, destacando-se como um dos locais de peregrinação mais importantes de Portugal.

GC CM de Lamego