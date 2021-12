Lamego: terminou 2.º Curso de Operações Especiais para Oficiais, Sargentos e Praças

Terminou o 2.º Curso de Operações Especiais para Oficiais, Sargentos e Praças em Regime de Contrato.

A Cerimónia de Encerramento do Curso decorreu no Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego, tendo sido presidida pelo Comandante, Coronel António Oliveira.

Estes militares, que passaram a integrar a Família das Operações Especiais do Exército Português, ficaram capacitados com as técnicas, táticas e procedimentos essenciais ao desempenho dos cargos orgânicos previstos para uma “Special Operations Task Unit”.