Lamego: toneladas de cereja escoadas na Montra da Cereja da Penajóia

Este ano, logo ao início da tarde do segundo dia, esgotaram várias toneladas de cereja colocadas à venda durante a Montra da Cereja da Penajóia realizada este fim de semana, em Lamego.

Os produtores que participaram neste certame fazem, por isso, um balanço muito positivo, elogiando a organização pelo programa de animação cultural que foi apresentado em paralelo. Ao longo de dois dias, milhares de pessoas, incluindo muitos turistas, foram até à Av. Dr. Alfredo de Sousa, a “sala de visitas” da cidade, provar e comprar este fruto carnudo e doce.

“Este evento enquadra-se na atual estratégia municipal de promover os nossos recursos endógenos e, com isso, apoiar a atividade económica dos nossos agricultores e intermediários. Nos próximos anos, a autarquia vai reforçar esta dinâmica para ir ao encontro das expetativas da nossa comunidade”, afirma Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal.

Organizada pelo Município de Lamego e pela AMIJÓIA – Associação Amigos e Produtores da Cereja da Penajóia, a 10ª Montra da Cereja foi co-financiada pelo FEDER, no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”.