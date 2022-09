Lamego: voleibol feminino de topo no Torneio das Vindimas

A cidade de Lamego vai receber durante o último fim de semana de setembro, dias 24 e 25, quatro equipas femininas de grandes pergaminhos que integram o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Torneio das Vindimas/Douro acolhe, pela primeira vez, as equipas séniores do S. L. Benfica, Sporting Clube de Portugal, Leixões S. C. e o Clube Kairós.

Organizado pela Associação de Voleibol de Viseu, esta competição decorre no Centro Multiusos, com o apoio do Município de Lamego e da Federação Portuguesa de Voleibol. A entrada é livre.



As entidades organizadoras pretendem proporcionar um espetáculo desportivo de alto nível, que será transmitido para todo o país pela BOLA TV e pela VOLEI TV. Também pretendem que constitua, ao mesmo tempo, uma motivação ímpar para que o voleibol atinja elevados padrões de qualidade nas escolas e nos clubes e atraia novos valores para a modalidade.

CG CM