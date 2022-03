Lamego volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa

O concelho de Lamego voltará a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), o maior certame turístico do país, onde fará uma promoção do território e dos produtos endógenos. Será também apresentado um projecto intermunicipal, desenvolvido com o município de Tarouca, O Caminho dos Monges.

O território e muitos destes produtos endógenos estarão em destaque na BTL, no próximo dia 17 de março, às 17h30, no espaço da Comunidade Intermunicipal do Douro, da EN2 e da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, onde decorrerão provas de degustação de queijos, espumante e claro, da Bôla e do Biscoito da Teixeira.

No mesmo dia, pelas 18h15, no Balcão Central do Espaço Comunidade Intermunicipal do Douro e do Turismo do Porto e Norte de Portugal, o Município de Lamego e o Município de Tarouca, vão apresentar o projecto O Caminho dos Monges.

O Caminho dos Monges é um projeto intermunicipal com cerca de 42km, desenvolvido pelos Municípios de Lamego e Tarouca, que percorre o antigo caminho, que os Monges de Cister faziam desde o Mosteiro de São João de Tarouca até ao Douro.

O Caminho dos Monges é um “corredor verde” ao longo do rio Varosa (afluente do rio Douro) que pretende valorizar o património cultural, histórico e natural, do vale do Varosa e Douro, através de um percurso pedestre.

Com património secular, paisagens únicas e uma fauna e flora diversificada, O Caminho dos Monges é um projeto único e de grande importância para a região. É financiado a 65% pelo Turismo de Portugal, pela Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.