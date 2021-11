Lançada plataforma online que promove o Cozido Barrosão

Foi lançada publicamente, no espaço envolvente à sede do Ecomuseu de Barroso, em Montalegre, a plataforma online cozidobarrosao.pt, a cargo dos chefs Vítor de Oliveira e António Dias. Um projeto que promete alavancar o potencial deste emblema gastronómico do concelho de Montalegre.

Neste evento conheceu, em primeira mão, as razões que levaram à criação deste projeto online, cujo objetivo passa pela promoção e comercialização desta iguaria territorial e do respetivo território. De uma forma mais detalhada, o www.cozidobarrosao.pt é uma loja online onde, para além dos packs compostos pelas carnes salgadas e fumadas e pelos enchidos necessários para confecionar o famoso cozido, é oferecido um conjunto de produtos e/ou marcas originárias de Barroso Património Agrícola Mundial, nomeadamente doces e compotas, vinhos e até a famosa batata de Montalegre. A ideia é que estes produtos possam ser comprados individualmente e recebidos diretamente em casa, nas doses certas, sem desperdícios e acompanhados pelas receitas dos chefs anfitriões.

Ainda relativamente a esta plataforma de E-Commerce, está previsto o lançamento, no início do próximo ano, de uma secção inteiramente dedicada à descoberta do território, com a oferta de alojamento de qualidade, circuitos, experiências, provas e programas completos de visitação. Nessa altura, será apresentada publicamente e oficialmente junto dos organismos de promoção turística nacional como o Turismo de Portugal e o Turismo Porto e Norte de Portugal tendo em vista a comunicação nacional e internacional. Com esta iniciativa pretende-se alavancar a imagem do território de Barroso como um destino de excelência em termos produtivos, etnográficos, gastronómicos e vinícolas, assim como zelar pela sua consolidação como território natural protegido. Com este pressuposto, o Cozido Barrosão será promovido por todo o país por intermédio de almoços e jantares vínicos, apresentações gastronómicas e presenças em feiras nacionais e internacionais. Localmente está prevista a organização de visitas técnicas e eventos envolvendo chefs de cozinha, assim como a organização de Fam Tours (tours promocionais) com operadores turísticos, jornalistas, fotógrafos e bloggers de viagens. Com estas missões no horizonte, os chefs do cozidobarrosao.pt querem assegurar a comercialização do melhor cozido nacional, oferecer todo um manancial de conhecimento sobre o território e, subsequentemente, sobre toda uma panóplia de produtos artesanais e de elevada qualidade.