Lançado concurso para a “requalificação e valorização da Casa do Cantoneiro da E.N.2”

O Município de Santa Marta de Penaguião, em 29 de outubro de 2021, procedeu à abertura do procedimento pré-contratual de Consulta Prévia tendente à formação do contrato de empreitada “requalificação e valorização da Casa do Cantoneiro da E.N.2” que prevê requalificar o edifício de forma a preservar os valores e encontrar mecanismos que a torne apta para afetação a um polo de dinamização e apoio ao Turismo.

Nele, o turista poderá encontrar informação sobre os produtos e produtores do concelho penaguiense, informação sobre a Região Demarcada do Douro, a Rota da Estrada Nacional 2, bem como sobre o Caminho Português Interior de Santiago e sobre todas as experiências que possam ser vividas na nossa Concha Vinhateira.

De salvaguardar que esta é a quarta abertura do referido procedimento pré-contratual de Consulta Prévia, uma vez que todas as anteriores não registaram admissão de propostas. O preço base do concurso é de 149.100,00 euros, encontrando-se o citado procedimento a tramitar terminando o prazo para apresentação de propostas em 12/11/2021.