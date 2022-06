Lançamento da Empreitada da Rotunda na Avenida da Igreja em Mondim de Basto

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na Vila de Mondim de Basto, o Município lançou hoje o concurso público para a execução da empreitada “Construção de Rotunda na Avenida da Igreja – Mondim de Basto” que será concretizada na interceção da Avenida da Igreja com a Avenida Dr. Augusto Brito.

Esta solução emerge no sentido de reduzir significativamente o problema de mobilidade junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto. A intervenção integrará as diversas componentes rodoviárias, garantindo a prática de velocidades regulamentares, potenciando a fluidez e segurança de circulação, trazendo ganhos de capacidade e fiabilidade, redução da poluição atmosférica e sonora. Esta alteração rodoviária no centro da Vila permitirá uma circulação mais barata para os condutores e mais amiga do ambiente.

A execução deste projeto representa um investimento da autarquia de 124.550,00€.