Lar da Misericórdia de Lamego festeja São Martinho com castanhas “quentes e boas”

A castanha assada foi a rainha do magusto promovido no dia de São Martinho pela Misericórdia de Lamego no seu Lar de Idosos. À mesa, a confraternização reavivou histórias e tradições de outros tempos. Enquanto a comunidade sénior ia degustando as castanhas “quentes e boas”, o convívio trouxe à tona boas memórias. Antes, também foram os próprios utentes que apanharam e prepararam este fruto seco.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego procura ao longo do ano recuperar um importante conjunto de tradições e memórias que promovam, ao mesmo tempo, o salutar convívio entre gerações. Tal como o ano passado, devido ao contexto de pandemia, não foi possível neste São Martinho realizar um grande magusto intergeracional que reunisse os utentes de várias valências.



No Lar de Arneirós, localizado na freguesia de Vila Nova de Souto d´El Rei, são prestados diariamente diversos serviços para a satisfação das necessidades básicas das pessoas seniores: alojamento, alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa, apoio no desempenho das atividades diárias, cuidados de enfermagem e atividades de animação sociocultural.

Fonte: GC da Santa Casa da Misericórdia de Lamego (SCML)