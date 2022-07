Legends, Clássicos e 1300 tiveram as grelhas mais concorridas em Vila Real

Os Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300 atraíram quase 150 pilotos no regresso do Circuito Internacional de Vila Real

O Circuito Internacional de Vila Real regressou à atividade, este fim de semana, depois de dois anos de interregno e as três competições promovidas pela Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos tiveram uma adesão histórica. Os Campeonatos de Portugal de Velocidade Legends, Clássicos e 1300 tiveram grelhas repletas em Vila Real, num fim de semana que alternou entre tempo seco e quente, com alguma chuva.

O número de inscritos e o espírito demonstrado pelos pilotos dentro e fora de pista foram destacados por Paulo Alves, um dos responsáveis da ANPAC.

“Foi um fim de semana verdadeiramente notável para a ANPAC e todos os pilotos, sem exceção, estão de parabéns”, sublinhou Paulo Alves. “Correr em Vila Real é sempre especial, pelo envolvimento do público, pelo empenho da organização e pela pista fantástica. Mas o facto de estarmos num circuito citadino, com espaço limitado, faz com que muitas vezes os pilotos não tenham as condições ideais. Tudo isso é superado com camaradagem, trabalho e muita dedicação. Penso que os números que atingimos aqui, e sobretudo o espírito demonstrado pelos pilotos, são o melhor prémio para o trabalho da ANPAC. Estamos unidos e vamos continuar, com o apoio da FPAK, a promover a verdadeira cultura do automobilismo em Portugal”, afirmou o diretor da ANPAC.

Desportivamente, as corridas deste domingo foram marcadas pela chuva matinal, que molhou a pista para o CPV Legends e CPV 1300. Nos Legends, com mais de 40 carros em pista, o consagrado Nuno Batista levou o Volvo S60 Challenge à vitória absoluta – a primeira da família Batista em Vila Real – e José Paulo Sousa conseguiu triunfar entre os L99, na frente de outro BMW E36 M3, o de António Barros. Hernâni Conceição (Alfa Romeo 156) foi o quarto classificado da geral e o vencedor entre os L99-2000, logo na frente do jovem André Monteiro (Citroën Saxo VTS), que foi o mais forte dos L99-1600. A correr em casa, José Meireles foi o segundo dos L99-2000, ao volante do Toyota Carina E, enquanto Miguel Mota ganhou os Super Extra, com o Honda S2000. António Conceição, por sua vez, voltou a levar o Mercedes 190 ao triunfo nos L90. Com uma grelha repleta em Vila Real, os habituais Super Turismos foram integrados na corrida do CPV Clássicos, onde Eleutério Duarte e o Renault Clio RS conseguiram superar os Honda Civic Type R de Eduardo Leitão e de Orlando Batina.

No CPV Clássicos, Joaquim Jorge confirmou este domingo a ‘dobradinha’ de vitórias em Vila Real, embora na Corrida 2 o Escort RS de Rui Costa tenha cortado a linha de meta a apenas 0,2s do piloto de Penafiel. Tal como no sábado, Rui Alves voltou a subir ao pódio na capital transmontana, enquanto o promissor João Novo Jr. ganhou o Grupo 5 com o Escort RS da Motofil. Já o regressado Rui Azevedo (Ford Escort RS) completou o top 5 absoluto e ficou próximo do pódio nos H75. Ricardo Pereira voltou a ganhar o Grupo 1, com o Ford Escort e Pedro Poças levou o Porsche 924 à vitória nos H81, tal como João Vieira (Porsche 914-6 GT) nos H71. A aguardada estreia do Volvo 240 Turbo da LOB Motorsport foi premiada com a vitória de Luís Delgado nos H85.

O CPV 1300 teve 33 carros em Vila Real e foi uma das corridas de domingo com piso molhado. Nestas condições, brilhou o decano dos pilotos do campeonato, Fernando Carneiro, que com 79 anos chegou a liderar a corrida à geral com o Mini Cooper S, até sofrer um pião já na fase final. Bruno Pires reassumiu o comando da prova e voltou a ganhar com o Datsun 1200, mas num gesto que exemplifica o desportivismo que marca estes campeonatos, ofereceu o troféu de vencedor a Fernando Carneiro. Jorge Marques levou o Toyota Starlet 1300 S ao segundo lugar absoluta e à vitória nos Legends, logo seguido por Jorge Silva (Fiat Punto 85), que triunfou no Desafio ANPAC. José Fafiães lutou pelos primeiros lugares até sofrer um toque que o fez perder posições, mas o piloto do Datsun 1200 conseguiu ganhar nos H75 e acumulou pontos importantes para o campeonato. Nos H81, destaque para a segunda vitória em Vila Real do Austin Metro 1300 de Paulo Miguel, que no sábado já tinha festejado o triunfo do filho, o jovem Miguel Miguel.