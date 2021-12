Legislativas 2022: CDS-PP entregou lista “plural e jovem”

O CDS-PP de Vila Real entregou, na tarde de segunda-feira, no Tribunal, a lista candidata às eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro.

Segundo o cabeça de lista, Vítor Pimentel, esta é “uma lista plural, jovem e verdadeiramente representativa de todo o distrito”. “Esta lista é capaz de fazer face às várias necessidades do distrito que sofre imensamente com a interioridade. Esta lista representa o protesto contra isso tudo, representa gente jovem, com ideias, gente com experiência de vida, sobretudo de pessoas que não dependem da política para viver, mas que representam a sociedade civil”, reforçou.

Sobre os desafios que esperam a região, o cabeça de lista destacou a falta “de uma discriminação positiva” que, segundo o CDS-PP, é necessária para o interior. “As políticas que são aplicadas pelos grandes centros não podem ser aplicadas aqui porque temos condições quer logísticas quer climatéricas completamente diferentes”, referiu.

Quando questionado sobre o convite para encabeçar esta candidatura, Vítor Pimentel descreveu que aceitou “de imediato”, uma vez que é “um jovem empresário resiliente que optou por ficar no distrito, como tantos outros” que pretende representar.

A lista é composta por Vítor Pimentel, empresário de 40 anos, Maria Seixas, estudante universitária de 20 anos, João da Silva, professor de 50 anos, Maria Carvalho, professora de 65 anos, e Rogério de Lima, advogado de 70 anos. CR