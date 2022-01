Legislativas 2022: João Poço Gonçalves é o candidato do Volt por Vila Real

O cabeça-de-lista do Volt Portugal ao círculo eleitoral de Vila Real, nas próximas Eleições Legislativas, é João Poço Gonçalves, um jovem de 25 anos, descendente de transmontanos.

Mestre em Medicina pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar na Universidade do Porto e neste momento trabalha como médico no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais concretamente no Hospital de Chaves. Além de exercer a sua atividade profissional em Chaves, esteve ligado a projetos de voluntariado nos concelhos de Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião.

O Volt Portugal apresenta um programa eleitoral sem amarras ideológicas com três bandeiras: um estado inteligente, um renascimento económico que não deixe ninguém para trás, e um combate pragmático às alterações climáticas.

A candidatura do Volt Portugal ao círculo eleitoral de Vila Real tenciona, entre outras medidas, combater a desertificação e o envelhecimento forçado da região com recurso à regionalização e ao investimento nas infraestruturas ferroviárias e de saúde.

O Volt defende a regionalização como motor de desenvolvimento de todo o território, aproximando as estruturas de decisão política dos cidadãos e desta forma contribuindo para o combate à abstenção, para uma maior coesão territorial e o aumento da eficácia e da eficiência dos serviços públicos.

Na área da saúde, pretendemos estabelecer e universalizar o acesso a equipas multidisciplinares de Cuidados de Saúde Primários, integrando, entre outros, médicos, enfermeiros, médicos dentistas, nutricionistas/dietistas, farmacêuticos, psicólogos e fisioterapeutas, permitindo maiores ganhos e poupanças em saúde, contribuindo para um melhor e mais completo acesso a cuidados de saúde às comunidades com maior dificuldade de acesso a unidades hospitalares.

“Queremos focar-nos na grave crise de saúde mental há muito presente no nosso país e potenciada pela pandemia, investindo nos cuidados preventivos e na educação sobre esta temática. Queremos reforçar a rede de cuidados de saúde mental, garantindo um acesso fácil aos profissionais da área. É essencial implementar rastreios de saúde mental obrigatórios em empresas e instituições públicas, linhas telefónicas e chats de apoio, disponíveis 24 horas por dia, garantindo o anonimato e permitindo em caso de necessidade o referenciamento para consulta de acompanhamento”, informou o partido.

No que concerne ao transporte ferroviário, o candidato acredita que este “pode desempenhar um papel essencial na circulação de pessoas e mercadorias no território nacional”. “Para tal, defendemos a modernização da ferrovia tanto para curtas como para longas distâncias. Por isso, pretendemos que seja feito um investimento considerável a todos os níveis do transporte ferroviário através do estímulo das economias locais, investindo em projetos de desenvolvimento de infraestruturas para ligar as zonas com maiores dificuldades às zonas mais desenvolvidas, da promoção da eletrificação total da rede ferroviária nacional e do Investimento em investigação de locomotivas de nova geração (ex. Hidrogénio Verde)”.