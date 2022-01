Legislativas 2022: PS vence no distrito de Vila Real

O Partido Socialista (PS) venceu, nesta noite, as Eleições Legislativas, garantindo a reeleição de António Costa como Primeiro-ministro. No distrito de Vila Real, depois de apurados os votos nos 14 concelhos, o PS conquistou, pela segunda vez em democracia, mais deputados do que o Partido Social-Democrata (PSD).

O PS elege, assim, três deputados: Francisco Rocha, Fátima Correia Pinto e Agostinho Santa. O PSD, por sua vez, elege dois: Artur Soveral de Andrade e Cláudia Bento, que já eram deputados na anterior legislatura.

No distrito de Vila Real, o PS obteve 41,30% da votação (43.531 votos), contra 39,99% do PSD (42.150 votos). A percentagem de votantes, neste distrito, foi de 49,46%.

Resultados no distrito de Vila Real

De facto, é necessário recuar a 2005 para encontra um resultado igualmente favorável aos socialistas. Nessas eleições, que deram a vitória a José Sócrates, o PS elegeu, pela primeira vez, três deputados no distrito de Vila Real: Ascenso Simões, Pedro Silva Pereira e Paula Barros.

Relativamente ao resultado dos partidos políticos com assento parlamentar, o Chega, à semelhança do que acontece a nível nacional, é a terceira força partidária no distrito, com 7,19 % (7.575 votos). Segue-se o Bloco de Esquerda (BE), com 2,32 % (2.443 votos), Iniciativa Liberal (IL), com 1,80 % (1.901 votos), CDU, com 1,68 % (1.775 votos) e CDS-PP, com 1,59 % (1.672 votos). PAN e Livre tiram resultados residuais, abaixo de 1 %.

No concelho de Vila Real, o PS foi igualmente vitorioso. Votaram, no PS, 40,06 % dos eleitores (11.727 votos). O PSD obteve 38,90 % da votação, com 11.389 votos.