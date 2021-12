Legislativas 2022: PSD “vai lutar pelo quarto deputado”

A Comissão Política Distrital de Vila Real entregou, no passado dia 16, no Tribunal, a lista candidata pelo círculo eleitoral de Vila Real às eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro.

Após a entrega, Fernando Queiroga, presidente da distrital e mandatário referiu que esta “é uma lista de confiança representativa do distrito de Vila Real”. “A lista tem a nossa total confiança, foi validada por unanimidade na comissão política distrital, é uma lista que representa todo o distrito e estou convicto de que é uma lista ganhadora”, reforçou, demonstrando-se convicto relativamente à manutenção dos três deputados e à eleição de um quarto elemento.

Por sua vez, Artur Soveral de Andrade, o cabeça de lista, relembrou que esta candidatura “pensa no território e nas pessoas, procurando “satisfazer o máximo possível as suas necessidades”.

Os atuais deputados Artur Soveral de Andrade e Cláudia Bento integram esta lista acompanhados de André Marques, Miguel Esteves, Paula Cristina Costa, André Fontoura, Sónia Pires, Álvaro Pinto, Carlos Carvalho e José Augusto Rebelo.

A campanha eleitoral vai decorrer de 16 a 28 de janeiro e as eleições estão marcadas para 30 de janeiro de 2022.