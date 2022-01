Legislativas 2022: Rui Rio vai estar hoje em Vila Real em ação de campanha

O candidato do Partido Social-Democrata (PSD) e presidente do partido, Rui Rio, estará hoje em Vila Real numa ação de campanha com o objetivo de contactar com a população e comércio local, no âmbito das Eleições Legislativas, que se realizam a 30 de janeiro.

O encontro está marcado para as 16h, no Largo de São Pedro, junto aos Bombeiros da Cruz Verde, no centro de Vila Real.

Mais tarde, às 17h30, Rui Rio vai participar num debate (Conversas Centrais Sobre Economia e Finanças), com Joaquim Miranda Sarmento, com moderação de Artur Soveral de Andrade, cabeça de lista pelo círculo de Vila Real.