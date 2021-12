Legislativas: José Castro encabeça lista do PAN por Vila Real

O treinador pessoal e organizacional, José Castro, de 55 anos, será o cabeça de lista do Pessoas Animais Natureza (PAN) às próximas Eleições Legislativas, pelo Círculo Eleitoral de Vila Real.

José Castro é Licenciado em Ensino de Física e Química pela Universidade do Minho e Pós-Graduado em “Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho” pelo Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Gaia. Dedicou-se vários anos ao Ensino profissional nos Cursos Técnico de Gestão do Ambiente e Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente.

O candidato trabalha atualmente por conta própria como Coach Pessoal & Organizacional e faz voluntariado na área dos Direitos Sociais e Humanos e na Proteção e Bem-Estar Animal.

José Castro é natural de Sabroso de Aguiar, concelho de Vila Pouca de Aguiar, vive em Amarante e já foi o escolhido pelo PAN para ser o candidato, por Vila Real, nas Eleições Legislativas de 2015 e 2019, tendo conquistado nesse último ato eleitoral 1651 votos, correspondendo a uma percentagem de 1,65%.