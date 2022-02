“Lenda das Duas Chaves” é o primeiro espetáculo do Atelier de Teatro que integra o projeto “Cultura para Todos”

No âmbito das atividades levadas a efeito no atelier de Teatro – Lenda em que existimos-, inserido no projeto municipal “Cultura para Todos- A Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros Mundos”, o Auditório do Centro Cultural de Chaves acolhe no próximo dia 11 de fevereiro (sexta-feira), pelas 21h00, o primeiro espetáculo de apresentação do trabalho que tem sido desenvolvido desde o início do projeto e um pouco por todo o concelho.

A peça de teatro “A Lenda das Duas Chaves” retrata a narrativa homónima que deu origem ao nome da cidade flaviense. Lúcia, devido à sua saúde débil, não arrisca numa história de amor, vivida no vazio de dois mil quilómetros de distância durante muito tempo. Quando surge o convite de finalmente se voltarem a encontrar, a esperança de viver um verdadeiro amor batalha contra o receio a insegurança de ser suficiente.

O espetáculo, com entrada gratuita, carece de levantamento prévio de bilhetes, que se encontram disponíveis na Biblioteca Municipal e Posto de Turismo do Alto Tâmega. Será realizado no cumprimento das normas de saúde públicas em vigor.

Trata-se de um projeto que pretende promover a aquisição e desenvolvimento de competências básicas profissionais, sociais e pessoais, junto de grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, através da dinamização de vários ateliers que integram práticas artísticas e culturais e conta com financiamento pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Social Europeu.

Mais informações em: https://culturaparatodos.pt/