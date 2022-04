“Lendas e Mitos dos Castelos de Portugal”: livro de Alexandre Parafita atingiu a 7ª edição

Lançado em novembro de 2019, o livro “Lendas e Mitos dos Castelos de Portugal”, do escritor e etnógrafo transmontano Alexandre Parafita, acaba de sair com a sua 7ª edição. Trata-se de uma obra que propõe, através das lendas, uma viagem ao mundo mágico dos castelos de Portugal, enquanto guardiões de tesouros e memórias.

Publicado pela editora Zéfiro, o livro reúne 83 castelos, do Minho ao Algarve, e sobre eles apresenta mais de uma centena de lendas com a respetiva contextualização histórica. Lutas entre cristãos e mouros, resistência a cercos castelhanos, apelos de mouras encantadas nas ruínas, monstros que amedrontam na escuridão…, são algumas das histórias que preenchem as páginas da obra.

O trabalho, realizado em 2017 e 2018, no âmbito do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias (CLEPUL) da Universidade de Lisboa, ao qual o autor pertence como investigador, tem como grande finalidade atrair para os castelos e seus territórios novas formas de turismo cultural, reforçando, ao mesmo tempo, os fatores de autoestima das populações.

Após a publicação da obra, Alexandre Parafita participou no documentário internacional «CASTLES: SECRETS, MYSTERIES & LEGENDS», dedicado ao lendário dos mais emblemáticos castelos da Europa (de Portugal, Alemanha, Reino Unido e Espanha) e que tem vindo a ser transmitido em televisões de todo o mundo.