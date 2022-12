Liga dos Bombeiros Portugueses atribui Medalha de Serviços Distintos à Câmara Municipal de Alijó

A Medalha de Serviços Distintos – Grau Ouro – foi atribuída à Câmara Municipal de Alijó pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta condecoração foi concedida na qualidade de “Benemérita da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, pela prática de Serviços Distintos que contribuíram com Notável Evidência para o Engrandecimento e Prestígio das Instituições de Socorrismo.”

A Medalha de Serviços Distintos destina-se a “galardoar elementos dos Corpos de Bombeiros, dirigentes dos órgãos sociais das entidades detentoras de Corpos de Bombeiros e das Federações Regionais ou Distritais de Bombeiros e Liga dos Bombeiros Portugueses bem como indivíduos e entidades da sociedade civil, pela prática de Serviços Distintos que contribuíram, com notável evidência para o engrandecimento e prestígio das Instituições de Proteção e Socorro”.

A entrega da Medalha de Serviços Distintos – Grau Ouro, pela Liga dos Bombeiros Portugueses à Câmara Municipal de Alijó decorreu por ocasião do jantar de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro.

Recebeu a condecoração José Paredes, Presidente da Câmara, que agradeceu, em nome da Câmara Municipal e do Município, a honrosa distinção, deu os parabéns à Associação Humanitária de Sanfins do Douro pelos seus 130 anos de atividade, destacando o espírito de cooperação que existe entre a Câmara Municipal e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Alijó.