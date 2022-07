Linha do Douro: Ponte da Sermenha, em Mesão Frio, alvo de trabalhos de renovação

IP realiza trabalhos de renovação da Linha do Douro, na Ponte da Sermenha, em Mesão Frio

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a realizar trabalhos de renovação e proteção anticorrosiva da Ponte da Sermenha, localizada ao quilómetro 96,183 da Linha do Douro, no concelho de Mesão Frio.

A intervenção envolve um investimento de cerca de 1,4 milhões de euros e visa a renovação da centenária ponte metálica. Os trabalhos a executar envolvem a remoção integral do atual revestimento anticorrosivo e aplicação de nova pintura, a substituição de peças danificadas e a instalação de guarda-corpos no passadiço central, reforçando as condições de segurança existentes.