Linha do Douro vai ser recuperada desde o Pocinho até à fronteira

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão, confirmou ontem a recuperação e consequente reabertura do troço da Linha do Douro desde o Pocinho até à fronteira com Espanha, no decorrer das comemorações dos 20 anos do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial da UNESCO.

Em Lamego, no encerramento da cerimónia evocativa, a ministra anunciou: “Vamos abrir a Linha do Douro. É um desígnio deste território. Mal andariam os governos que não apoiassem o projeto”, referiu Ana Abrunhosa, que ambiciona passar a fronteira: “a Linha do Douro não é só até Barca D’Alva. Importa ter a capacidade de convencer os irmãos do outro lado de como é importante esta linha até Salamanca”.

A vontade de reabilitar a linha entre o Pocinho (Foz Côa) e Barca de D’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), tinha sido expressa, por unanimidade, na Assembleia da República, em março passado. Teve origem numa petição, com 14 mil assinaturas, e em várias propostas de BE, PCP, PEV, PAN e PSD.

Os 28 quilómetros da Linha Douro, entre o Pocinho e Barca D’Alva, estão encerrados desde 1988.

Filipe Ribeiro