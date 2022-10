Linha F: lançamento de um novo programa para juventude em Vila Real

O Município de Vila Real apresentou, no dia 10 de outubro, um novo programa de apoio à juventude vila-realense. Designado de Linha F (Linha Freguesia) este programa irá abranger as 20 freguesias de Vila Real, garantindo assim um território coeso, também no que respeita ao acesso aos programas e medidas para a juventude.

Alexandre Favaios, Vereador do Pelouro da Juventude, referiu, por ocasião da apresentação pública do programa, que este surgiu “da perceção de que muitos dos programas municipais direcionados para a participação cívica e apresentação de projetos dos jovens e para jovens se concentram sobretudo nas áreas urbanas e periurbanas”.

Deste modo, o objetivo primordial do programa Linha F, implementado em estreita articulação com as juntas de freguesia, é sensibilizar os jovens para as questões do poder local, garantindo uma maior equidade entre as pessoas jovens dos meios rurais e dos meios urbanos, promovendo o debate, através da elaboração e apresentação de propostas e/ou projetos que vão ao encontro das expetativas, anseios e necessidades da população mais jovem que habita nas freguesias de Vila Real. A Linha F inspira-se nos valores da democracia participativa, inscritos no artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa.

Podem candidatar-se ao Programa todos os jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, residentes em cada freguesia do concelho de Vila Real, através da apresentação de propostas e de projetos que serão votados em cada junta de freguesia, podendo estas ser apresentadas individualmente, por um grupo informal de jovens ou por Associações Juvenis de cada Freguesia.

O período de apresentação de propostas decorrerá, nos termos das normas de funcionamento do Programa, até ao dia 30 de junho de cada ano. Excecionalmente, em 2022 as candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 31 de outubro. O programa, que premiará um projeto por freguesia, tem uma dotação global de 10 000€.