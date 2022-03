Lítio: Os “Verdes” desafiam Governo a prorrogar Consulta Pública da Mina do Romano em Montalegre

A deputada, Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), entregou na Assembleia da República uma pergunta, em que questiona o Governo através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, sobre a precipitação do agendamento da consulta pública que se sobrepõe a uma linha de tempo absolutamente necessária para reunir informação fundamental para a correta apreciação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), relativa à Mina do Romano, em Montalegre.

O PEV volta a insistir na defesa do interesse público no que respeita a exploração de lítio e minerais associados em Montalegre, um processo que desde o seu início se reveste de total falta de transparência, que atenta e contradiz os propósitos com os quais se pretende justificar esta opção, em nome do esforço global no combate às alterações climáticas e pela atribuição de impactos positivos associados a uma transição energética “pintada de verde”, ao mesmo tempo que se apresentam com otimismo soluções de minimização dos impactos negativos para responder à massiva desflorestação, à inevitabilidade de contaminação e delapidação dos recursos hídricos, à irreversibilidade da perda de habitats e da biodiversidade ou dos impactos para a saúde humana, que advirão não só das atividades de exploração, como da perda de qualidade ambiental e de vida, com avultados prejuízos socioeconómicos para as populações do Barroso.

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) que se iniciou a 14 de dezembro de 2020, no âmbito do Projeto de Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados “Romano” que abrange uma área de concessão de 845,4 ha em área Património Agrícola Mundial (FAO) e Reserva da Biosfera, envolveu a submissão de quatro Estudos de Impacte Ambiental (EIA) pela empresa concessionária.

Face às debilidades técnicas e falta de informação, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto autoridade de AIA, declarou a desconformidade dos três projetos (EIA) apresentados pela empresa desde 2020.

Para Os Verdes é incompreensível a tolerância e a parcialidade demonstrada pelas entidades responsáveis, APA e Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), perante sucessivos incumprimentos dos prazos, a que estas entidades sempre responderam com concessões de prorrogação de prazos, apesar da reconhecida falta de idoneidade e profissionalismo da concessionária, aliás apontada pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática que, em abril de 2021, altura em que tinham sido transpostos os prazos do contrato no que respeita à fase um da concessão de exploração, o ministro afirmou que seria “inevitável que esses prazos se esgotem e que essa licença venha a ser revogada.” e “muito pouco provável a concretização do projeto”.