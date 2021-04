Livraria Traga-Mundos assinala Dia Mundial do Livro

Na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, realizar-se-á na livraria Traga-Mundos, que sita na Rua Miguel Bombarda, em Vila Real, uma comemoração do Dia Mundial do Livro. A atividade é planeada por Tamara Carvalho e Patrícia Bregas, alunas do terceiro ano de Ciências da Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a realizar estágio curricular na livraria vila-realense.

A atividade de comemoração do Dia Mundial do Livro consiste na entrega de cartões-postais com diferentes excertos de livros presentes na loja. O lema da Traga Mundos neste dia comemorativo é “neste Dia do Livro, leve um enxerto” para, desta maneira, incentivar a leitura e dar a conhecer novos autores. Para além do enxerto, a livraria deixa um convite para as pessoas conhecerem o espaço.