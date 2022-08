Livro “A Biodiversidade do Barroso – Borboletas Diurnas” apresentado em Boticas

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu esta quinta-feira, dia 11 de agosto, a apresentação do livro “A Biodiversidade do Barroso – Borboletas Diurnas”.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, presidiu à cerimónia onde também estiveram presentes, entre outros, os vereadores Guilherme Pires e Isabel Torres, o responsável pela Associação Ambiental e Cultural Celtiberus (AACC) e pela gestão do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), Nuno Teixeira, bem como o autor e coautores da obra, Ernestino Maravalhas, José Manuel Arantes e Alexandre Maravalhas, respetivamente.

O livro, em formato guia de bolso, com 160 páginas, 483 fotografias e escrito em cinco línguas, surgiu de um estudo desenvolvido por Ernestino Maravalhas, apaixonado pelo Concelho de Boticas e pela fauna local, sobre 105 espécies de borboletas diurnas conhecidas na região do Barroso, grande parte delas na área do BNB, e que representam cerca de 80% da fauna de Portugal continental.

Segundo Fernando Queiroga “esta obra, que serve de elemento de promoção e divulgação de Boticas, é mais uma prova da vasta riqueza natural e paisagística existente neste território, dando ainda mais relevância à classificação do Barroso como Património Agrícola Mundial”.

“O património natural do nosso concelho é fascinante e deve ser protegido. Nesse sentido, faremos tudo o que está ao nosso alcance para o preservar e perpetuar junto das gerações futuras”, enalteceu o autarca.

Por sua vez, Ernestino Maravalhas, que agradeceu o apoio da autarquia na publicação do guia, referiu que “a biodiversidade deste território é única no país e uma das mais importantes no que concerne à variedade de espécies selvagens de borboletas”, acrescentando que “ainda há muito para descobrir na região”.