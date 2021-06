Livro “Crianças, Jovens, Cuidadores no Acolhimento Residencial” apresentado no Centro Cultural de Chaves

A flaviense Catarina Pinheiro Mota, apresentou, na passada quarta-feira, 2 de junho, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, o livro “Crianças, Jovens, Cuidadores no Acolhimento Residencial – A vivência de quem cuida e de quem quer ser cuidado”, pondo todos as presentes à descoberta da ideia de que na aparência do comportamento distanciado ou até disruptivo, esconde-se o profundo desejo de ser amado.

O Vice-Presidente da autarquia, Francisco Melo, presente na sessão de apresentação do livro, reconheceu o trabalho desenvolvido, realçando ser uma temática importante para o concelho, uma vez que, “a forma como tratamos a infância e a juventude diz muito daquilo que somos em sociedade”.

A Psicóloga clínica e psicoterapeuta, convidou para a sessão Rita Lisboa, Diretora Técnica do Lar-Escola Florinhas da Neve, que abordou o tema “O Papel e Desafios dos Cuidadores no Acolhimento Residencial”, Cidália Mocho, representante do município na CPCJ Chaves, com a temática “Dinâmica entre as Entidades Públicas de Ação Social e os Projetos de Melhoria no Cuidado em Acolhimento Residencial” e por fim Helena Carvalho, Investigadora do Projeto CareME: Eficácia de uma Intervenção Baseada na Vinculação no Acolhimento, que apresentou na íntegra o livro da escritora.

Durante a sessão foram abordadas questões do acolhimento residencial não só da perspetiva das crianças e jovens, mas também na perspetiva dos cuidadores, assim como as dificuldades sentidas de ambas as partes.