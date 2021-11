No próximo dia 24 de novembro, pelas 17h, terá lugar, no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, a apresentação do mais recente livro de Anabela Mota Ribeiro, autora que frequentou o Ensino Secundária neste estabelecimento de ensino.

Anabela Mota Ribeiro possui Licenciatura e mestrado em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. No doutoramento, que frequenta, prossegue o estudo do escritor brasileiro Machado de Assis. Foi visiting research fellow da Brown University em 2019.