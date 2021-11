Livro “Receitas de Autor após a quarentena” apresentado em Boticas

O auditório do Centro de Artes Nadir Afonso, em Boticas, acolheu na passada sexta-feira, dia 26 de novembro, o lançamento do livro “Receitas de Autor após a quarentena”, da autoria de Francisco Henriques, com coautoria de outros Cake Designs portugueses, entre os quais, Ana Teixeira, pasteleira com ligações familiares ao Concelho de Boticas.

A apresentação da obra ficou a cargo da Vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, e contou com a presença de Ana Teixeira, que não escondeu a satisfação por apresentar o livro do qual é coautora em Boticas.

“Apesar de não residir cá tenho um carinho especial por esta terra e estou muito feliz por poder partilhar a minha paixão pela pastelaria e algumas das minhas receitas com o público botiquense”, referiu a pasteleira.

O livro, de capa dura e projetado num formato de fácil manuseamento, disponibiliza um conjunto de 77 receitas concebidas por 93 profissionais, onde constam alguns passo-a-passo e várias técnicas de pastelaria.

No final da apresentação teve lugar um showcooking onde Ana Teixeira recriou duas receitas práticas e simples de doces que, posteriormente, puderam ser saboreados pela plateia.