Livro “Vinhais: Judeus, Marranos E Inquisição” apresentado em Chaves

A Biblioteca Municipal vai receber, na próxima sexta-feira, dia 12 de novembro, pelas 17h00, a apresentação do livro “Vinhais: Judeus, Marranos e Inquisição”, de Jorge José Alves Ferreira, uma obra sobre a presença dos judeus no nordeste transmontano, mais concretamente no concelho de Vinhais.

Numa viagem desde a instalação das primeiras judiarias em Portugal até ao século XX, os “marranos” de Trás os Montes foram-se libertando do medo de se assumirem como judeus praticantes.

O livro constitui-se num pequeno contributo para ajudar a retirar da penumbra uma parte da história que retrata as experiências vividas pelo povo judeu, numa época em que as convicções mais íntimas poderiam no limite custar a vida.

Este é já o terceiro trabalho sobre o judaísmo da autoria do escritor, novamente contemplando uma vasta pesquisa de processos judaicos existentes no arquivo nacional da Torre do Tombo, num projeto que tem vindo a ser desenvolvido há alguns anos.

