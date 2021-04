“Lobos” do Basket Club de Vila Real retomam a atividade desportiva

Protocolo de colaboração com a UNILABS vai permitir o rasteio dos atletas

Depois de um longo período de paragem devido à pandemia, o Basket Club de Vila Real vai finalmente regressar aos treinos e competições. Fruto do apoio da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), e contando com o apoio do laboratório UNILABS, será possível testar os atletas de formação do clube, durante a semana que inicia a 19 de abril.

Nesse mesmo dia, as equipas seniores masculina e feminina regressaram aos treinos, tendo em vista a retoma das competições em que estão envolvidas. Para o dia 21 de abril está agendado o regresso dos treinos dos escalões de formação.

Devido à obrigatoriedade de realização de teste prévio à Covid-19 e contando com o apoio da UNILABS, os atletas serão contactados antecipadamente para o agendamento dos testes, os quais serão realizados a título gratuito nos laboratórios UNILABS, de acordo com o protocolo estabelecido com o clube.

Para a direção do clube trata-se de “uma boa notícia para o desporto juvenil vila-realense e para o clube, que vê, assim, a retoma ser feita com “um maior grau de segurança”.