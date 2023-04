Lobos do Brunheiro de Chaves marcam presença na corrida da liberdade

O Dia da Liberdade é comemorado em Portugal, a 25 de abril e os Lobos do Brunheiro de Chaves assinalaram esta data, com uma presença massiva de membros associados e atletas, na Corrida da Liberdade, pela cidade transmontana de Chaves.

Na prova dos 10km, os 40 atletas alcançaram excelentes resultados, deixando a associação bastante orgulhosa. Destaque para os pódios dos atletas, Ivo Gomes com o 1.º lugar do escalão júnior, Merche Diz com o 3.º lugar geral feminino e 2.º lugar do escalão sénior, Marta da Costa com o 3.º lugar do escalão sénior e Elizabete Madeira com o 2.º lugar do escalão veteranos feminino.

No percurso da caminhada de cerca de 7km, 9 associados marcaram presença com boa disposição à mistura.

O ponto mais alto, deste dia, fez se com a participação dos lobos mais novos. Os 13 atletas da camada mais jovem dignificaram, ainda mais o nosso clube, proporcionando grandes momentos de desportivismo.

GC