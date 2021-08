Loja de decoração e produtos para o lar cria 16 postos de trabalho em Vila Real

A hôma acaba de inaugurar mais uma loja, desta feita em Vila Real, no interior do hipermercado Continente, após as obras de expansão deste espaço comercial, que ainda estão a decorrer. O novo espaço, inaugurado no passado sábado, dia 14 de agosto, tem cerca de 1750 m2 e assegura a criação de 16 postos de trabalho diretos nesta zona interior norte de Portugal.

Trata-se da 37ª loja da marca de decoração em Portugal, que apresenta uma oferta bastante diversificada em várias famílias de produtos, permitindo uma experiência de compra inteligente e ponderada, num novo conceito de loja para um público cada mais consciente e exigente.

Desde a decoração de interiores nos mais diversos estilos e tendências, bem como as coleções de produtos de cozinha, casa-de-banho e também têxtil-lar. A arrumação também não fica esquecida e, aliando a funcionalidade ao design, a hôma apresenta soluções para criar espaços confortáveis e funcionais.