Loja de equipamentos desportivos Decathlon chega a Chaves

Com o objetivo de estar cada vez mais próxima dos desportistas e dos locais de prática, a Decathlon chega a Chaves. A Decathlon Express Chaves é uma loja de proximidade, para todos os que residem, trabalham ou praticam uma atividade física nesta zona de Trás-os-Montes.

Com cerca de 850m2 de superfície de venda, a Decathlon está localizada junto ao Retail Park, Rotunda Raio X, Fração L6, 5400-011 Chaves, e conta com uma oferta física para mais de 50 práticas desportivas, entre elas: fitness, caminhada, desportos de natureza, ciclismo, futebol, natação, corrida, etc; acesso a 100% da gama mundial da Decathlon através de um click; tecnologia QRCODE aliada à exposição de vários artigos de desporto, o que permite ao cliente em total autonomia comprar o artigo que acabou de tocar ou experimentar; serviço gratuito para o cliente recolher em loja as suas encomendas efetuadas em qualquer canal de compra Decathlon.

Com 1500 colaboradores em Portugal esta é uma ótima oportunidade para todos aqueles que são apaixonados pela prática desportiva se candidatarem a esta equipa. As candidaturas são online através do seu site de recrutamento: https://myjob.decathlon.pt/