Loja de Turismo do Peso da Régua é ponto de partida para conhecer o concelho

A Loja Interativa de Turismo (LIT) do Peso da Régua faz parte da rede integrada das Lojas Interativas de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Aqui o turista poderá obter informação atualizada sobre o concelho e sobre a região, dando início a um percurso de descoberta.

A LIT do Peso da Régua é o ponto oficial para carimbar os diversos passaportes disponíveis: Rota N2 – Amren2 , Rota N222 e Passaporte Douro. É também na LIT que os peregrinos do Caminho Português Interior de Santiago e Caminho de Torres – Caminhos de Santiago podem carimbar a sua credencial de peregrino.

Como comprova a avaliação de 4,2* no Google, a LIT do Peso da Régua está a sua espera com um atendimento personalizado, dotado de um elevado grau de excelência. É, por isso, um marco importante no percurso de quem visita Peso da Régua e o Douro.

A LIT do Peso da Régua está aberta ao público todos os dias, com exceção de 25 de dezembro e 1 de janeiro, no seguinte horário: das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. O contato poderá ser efetuado através de correio eletrónico: turismo@cmpr.pt ou através do telefone número 254 318 152.

Fonte: CM Peso da Régua