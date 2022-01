Loja “Lurdes Ferreira” vence concurso de montras em Lamego

A loja “Lurdes Ferreira”, dedicada à venda de têxteis para o lar, situada na Rua de Almacave, foi a grande vencedora do concurso “Montras de Natal” que a Câmara Municipal de Lamego promoveu durante a última quadra natalícia e que contou com a participação recorde de 106 lojas. No mesmo evento, a montra da florista “Chuva de Prata” arrebatou o segundo lugar e a loja “Casa das Lãs” a terceira posição. Também foram distinguidas as floristas “A Pétala” e “Gabyflor”, na quarta e quinta posição. A escolha das montras mais bonitas coube a um júri composto por cinco representantes de instituições locais.

José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Urbanismo, afirma que “o concurso ‘Montras de Natal’ procurou dinamizar o comércio tradicional numa altura em que muitos estabelecimentos foram penalizados pela pandemia, estimulando ao mesmo tempo o espírito criativo dos comerciantes”.

Os cinco primeiros classificados recebem, respetivamente, prémios monetários no valor de 400€, 200€, 150€, 100€ e 50€. A título excecional, o júri do concurso também decidiu, por sua iniciativa, atribuir uma menção honrosa à loja “Louçaria da Eira”, localizada na Av. 5 de Outubro.

Todos os lojistas aderentes que ajudaram a marcar a diferença na quadra mais especial do ano recebem ainda um prémio de participação no valor de 50€.

Gabinete de Comunicação da CML