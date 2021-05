Lordelo recebeu etapa da Taça de Portugal de Corrida de Montanha

A freguesia de Lordelo foi palco da segunda etapa da Taça de Portugal de Corrida de Montanha, promovida pela Federação Portuguesa de Atletismo e Associação de Atletismo de Vila Real. A prova de atletismo realizou-se no passado domingo, dia 9 de maio. É a segunda vez que se realiza em Lordelo.

Estiveram presentes os melhores atletas nacionais da modalidade, que percorreram as ruas da vila, com destino ao parque natural do Alvão, numa prova de extrema dificuldade.

Rosa Madureira venceu na categoria de Seniores Femininos. Na categoria de Veteranos Femininos a vencedora foi Deolinda Oliveira. José Carvalho venceu na categoria de Seniores Masculinos. José Silva foi o vencedor na categoria de Veteranos Masculinos. Na prova de juniores masculinos, Pedro Pereira foi o vencedor.

A Taça de Portugal é composta por quatro jornadas. A etapa inaugural decorreu em Bragança, em abril. Após esta 2ª Jornada, tanto o atleta Pedro Pereira, como o atleta José Silva lideram a classificação nos seus respetivos escalões.

Manuel Almeida