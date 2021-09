Luís Machado (PS) reeleito presidente da Câmara de Santa Marta de Penaguião

Luís Machado, candidato do PS às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião para um terceiro mandato.

O candidato socialista conquistou 57,32 % do eleitorado, com 2.626 votos, seguido da candidatura social-democrata, em coligação com o CDS-PP, encabeçada por Daniel Teles, com 35,17 % da votação e 1.611 votos. O PS elege três vereadores e o PSD/CDS-PP elege dois.

Em terceiro e último lugar, ficou a CDU com 2,18 % e 100 votos.

A abstenção foi de 37%.