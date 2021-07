Luís Tão apresenta mais sete candidatos às Juntas de Freguesia

O candidato à Câmara Municipal de Vila Real, Luís Tão, apresentou mais sete candidatos a Presidentes de Freguesias pela Coligação “Vila Real À Frente” (PSD/CDS-PP). Os nomes foram homologados por unanimidade pelas forças políticas que constituem a coligação.

Assim, os candidatos anunciados são:

• Daniel Carvalho – Candidato à Junta de Freguesia de Parada de Cunhos

• José Augusto Silva – Candidato à União de Freguesias de Mouçós e Lamares

• Rui Lameirão – Candidato à União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo

• Pedro Carvalho – Candidato à Junta de Freguesia de Lordelo

• Lisete Lagoa – Candidata à União de Freguesias de S. Tomé do Castelo e Justes

• Álvaro Costa – Candidato à Junta de Freguesia de Mondrões

• Pedro Honrado – Candidato à Junta de Freguesia de Andrães

Luís tão referiu que “conforme nos comprometemos, estamos a apresentar nomes fortes, e com a mesma visão estratégica para o nosso território. As nossas equipas para a Câmara, para a Assembleia Municipal e para as Juntas de Freguesia partilham da mesma vontade de implementar um plano, organizado e coerente, para promover a fixação dos jovens na nossa terra, para gerar emprego e para proteger os mais frágeis. Julgo que está cada vez mais claro que somos a única candidatura com capacidade de colocar Vila Real à Frente”.

Luís Tão é um candidato independente apoiado pela coligação “Vila real À Frente”. É um empresário de 57 anos, casado e natural de Vila Real. Licenciou-se em Engenharia Mecânica e desempenhou diversos cargos relevantes enquanto empresário, nomeadamente, foi Presidente da NERVIR, Vice-Presidente do Conselho Geral e membro da direção da CIP, Vice-Presidente da Direção da AIP, Vice-Presidente da Associação Douro Histórico, Presidente do Rotary Club de Vila Real, e Vice-Presidente da Direção do GCVR – Ginásio Clube de Vila Real.