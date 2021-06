Luís Tão defende que Autarquia vila-realense tem estado em “silêncio” face à insegurança no Pioledo

No seguimento dos episódios de desacatos ocorridos recentemente no Largo do Pioledo, o candidato do PSD à Câmara Municipal de Vila Real, Luís Tão, reuniu com o Comando Distrital da PSD de Vila Real. Momento após o qual realçou que os vila-realenses podem ficar descansados “porque esta entidade é bem organizada e empenhada”.

Todavia, segundo o cabeça de lista do PSD de Vila Real, “existe um problema de segurança em Vila Real”, cujo o epicentro é o Pioledo. “É um problema que carece de um esforço acrescido por parte da Câmara Municipal para resolvê-lo. A Câmara Municipal tem de criar condições logísticas e diria, até, condições de viaturas de mobilidade para ajudar neste combate à insegurança”, salientou Luís Tão, reforçando que não pode esperar por Lisboa para resolver o problema.

Para o candidato, é essencial não se esquecer das pessoas que sofrem com este problema, nomeadamente os comerciantes da zona que “têm de ser parte integrante na resolução deste problema”. Assim, o PSD vai reunir com a administração dos condomínios da zona do Pioledo e com os comerciantes para estabelecer o diálogo.

Luís Tão reforçou, ainda, que a solução do problema passa pelos horários, pelas licenças, pelo apoio às forças de segurança e, por fim, por um maior investimento da autarquia, que “se tem mantido no silêncio”.

“Se, por ventura, a Câmara Municipal não [resolver este problema], eu próprio o resolverei, quando for presidente da Câmara”, concluiu.