Luis Tão é o novo presidente do PSD de Vila Real

Luís Tão venceu, hoje, as eleições para a Comissão Política de Secção do Partido Social-Democrata (PSD) de Vila Real para o biénio 2022/2024. “O PSD de Vila Real vem desta forma agradecer a todos os militantes pela excelente mobilização e participação neste ato eleitoral”, informou a concelhia política.

Realizaram-se hoje à tarde as eleições para Mesa da Assembleia de Secção e Comissão Política de Secção. A lista encabeçada por Luís Tão obteve 111 votos, contra 80 votos da lista do opositor, Rui Manuel Santos. As urnas encerraram às 19 horas.

“É com orgulho e sentido de responsabilidade que assumo a presidência do PSD de Vila Real. Foi um ótimo exercício democrático que mostrou a vitalidade do partido no concelho. Obrigado a todos pela participação e pela confiança”, referiu Luís Tão, no final do acto eleitoral, acrescentando que “começa agora um novo ciclo que pretende agregar e construir um novo futuro para Vila Real”.

De referir que Luís Tão foi candidato independente pelo PSD à Câmara de Vila Real nas Eleições Autárquicas de 2021, assumindo depois o cargo como vereador não executivo. O novo presidente da concelhia social-democrata sucede a Nataniel Araújo no cargo.