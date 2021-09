Luís Tão: “Salvaguarda do Barro Preto de Bisalhães está parada”

Luís Tão, candidato da coligação “Vila Real à frente” à Câmara Municipal de Vila Real, esteve ontem, em Bisalhães para mostrar que o projeto de salvaguarda da olaria negra, classificada pela UNESCO, “está parado” e que a autarquia “está inativa”.

“Viemos a Bisalhães ver a realidade, não aquilo que nos contam, mas ver a realidade que se passa. Fornos recuperados, verificamos in loco que não existem. Há um trabalho feito, reconheço, do reconhecimento pela UNESCO e depois há um projeto de salvaguarda urgente, com fundos comunitários disponíveis, que não está executado. Está parado, eu diria, há mais de dois anos”, afirmou à agência Lusa

A candidatura “Vila Real à Frente” deslocou-se à freguesia de Mondrões, com passagem pela aldeia de Bisalhães. Os elementos da coligação visitaram uns dos fornos comunitários da localidade, bem como outros fornos privados, viram peças tradicionais e a roda, falaram com um dos artesãos e descendentes e observaram a sinalética existente que, para o candidato, “é miserável”.

“Há um projeto que tem que vir para o terreno para defender esta arte, que é uma arte característica da aldeia de Bisalhães, mas que tem um impacto muito grande no concelho”, referiu.

Segundo a mesma fonte, a coligação defende a construção de um centro interpretativo e de estudos, que assuma o papel de “guardião” do legado e do futuro do barro negro e onde seja possível meter as mãos no barro e fazer uma peça de olaria. Quer ainda apoiar os artesãos locais no acesso às matérias-primas, obtenção de carta de artesão e escoamento de produtos.

Recorde-se que, em 2016, o processo de fabrico do barro preto de Bisalhães foi inscrito na lista do Património Cultural Imaterial que necessita de salvaguarda urgente da UNESCO.

Fonte: Agência Lusa