Luís Tão: transportes gratuitos são “medida realizável” para Vila Real

Decorreu, ontem, uma conferência online sobre Transportes Gratuitos no Concelho de Vila Real com a participação de Luís Tão, candidato à Câmara Municipal de Vila Real pela coligação “Vila Real à Frente”, e de Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais, primeiro município a implementar os transportes gratuitos em Portugal.

O Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, teve oportunidade de dar o exemplo do município de Cascais e o impacto positivo que a medida tem demonstrado ao nível social, económico e ambiental, referindo que “esta é uma medida estrutural, que vai ao encontro da tendência internacional. Ao contrário do que se pode pensar, é um investimento que gera riqueza, dinamiza a economia, e tem um impacto real na qualidade de vida das pessoas”.

Segundo Luís Tão, “Vila Real tem de se nivelar por cima, com os melhores exemplos. Ficou demonstrado que esta é uma medida realizável, que vai aproximar e dinamizar todas as freguesias, que vai aliviar o trânsito, que vai tirar pressão imobiliária da cidade e que vai contribuir para que as famílias tenham um pouco mais de rendimento ao fim do mês”.



Nesta conferência, transmitida em direto na plataforma zoom e na página oficial do candidato Luís Tão, no Facebook, participaram mais de 350 pessoas.

No próximo dia 13 a candidatura de Luís Tão irá realizar mais uma conferência, desta feita com o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.