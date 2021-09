Luís Tão: “Vila Real tem de resolver a falta de médicos a curto prazo”

No seguimento do anúncio da abertura de uma Escola de Medicina na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD), o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Luís Tão, manifestou o seu contentamento, assumindo que “A UTAD está de parabéns e terá o meu apoio incondicional enquanto presidente de Câmara”. A saúde e a necessidade de médicos no nosso concelho são um elemento estratégico para o futuro do nosso concelho. “Estou certo de que o Reitor e a academia estão à altura do desafio. Considero, contudo, que é mandatório resolver no imediato o acesso da população à saúde, nomeadamente no que concerne à redução dos tempos de espera nas diversas consultas”, sublinhou.

Recorde-se que Luís Tão reuniu com a Direção do ACeS Douro I – Marão e Douro Norte, em que se discutiu a carência de médicos neste agrupamento e a incapacidade de fixar profissionais de saúde no concelho.