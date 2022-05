Luta biológica contra a vespa-das-galhas-do-castanheiro em Murça

O Município de Murça mantém as ações de luta biológica contra a vespa-das-galhas-do-castanheiro, praga que afeta os soutos do Concelho, desde o ano de 2017.

As ações incidem na largada do parasitóide Torymus Sinensis, que combate, a curto e médio prazo, a vespa-das-galhas-do-castanheiro, Dryocosmus kuriphilus, prevenido a sua proliferação nas áreas de produção de castanheiro.

Na iniciativa deste ano, a Câmara Municipal, através do Gabinete Florestal, e em parceira com a AFLOUDOUNORTE, realizou 50 largadas do parasitóide nas Freguesias afetadas pela praga: Valongo de Milhais, Jou, Fiolhoso, Carva e Vilares, e, Noura e Palheiros. A quantidade de largadas, bem como os locais onde elas são feitas, é determinada pelos pareceres técnicos que resultam do processo de prospecção realizado pela comissão de acompanhamento.

O parasitóide em questão, alimenta-se das larvas assumindo, dessa forma, uma função vital contra o crescimento da praga. Por conseguinte, é necessário que as largadas sejam feitas enquanto as galhas estão tenras, nesta altura do ano, para que os resultados sejam mais eficazes. Não tendo qualquer consequência a nível ambiental, o Torymus Sinensis permite controlar a praga. Contudo, a sua intervenção não irá extingui-la, pelo que ações anuais são vitais para a manutenção dos castanheiros e minimização dos efeitos biológicos da vespa.

O esforço do Município de Murça centra-se no sentido de realizar ações contínuas, capazes de proteger e melhorar as condições de produção de castanha, produto tão importante na economia local e na vida de inúmeras famílias do Concelho de Murça. Em função desta relevância, a Autarquia, para além de prestar todo o apoio técnico e operacional juntamente com os seus parceiros, têm assumido todos os custos financeiros da operação ao longo dos anos.