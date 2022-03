MACNA e Fundação de Serralves promovem mais uma oficina criativa e visita orientada

No âmbito da exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”, patente ao público no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) e em colaboração com o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, o Município irá promover mais duas atividades educativas.

As atividades pensadas para esta exposição pretendem proporcionar aos participantes um contacto com a obra dos artistas que abordam a natureza a partir de conceitos como a efemeridade, experiência sensorial, memória e consciencialização ecológica.

Na tarde de domingo, dia 3 de abril, entre as 15h00 e as 17h00, será realizada uma oficina voltada para famílias, sob o mote “Corpo verde”. Nesta atividade vão ser abordadas preocupações ecológicas, a crise climática e os diálogos entre a arte e o meio natural, através do desenho, colagem e acumulação.

Já no dia 16 de abril, sábado, pelas 15h00, terá lugar uma visita orientada bilingue, em português/espanhol, destinada ao público em geral, com a duração de cerca de uma hora.

A participação é limitada a 25 pessoas por cada atividade. As inscrições são obrigatórias e de acordo com o tarifário em vigor, disponível AQUI

Os interessados podem efetuar a inscrição por e-mail em mac.nadirafonso@chaves.pt ou pelo telefone 276 009 137.