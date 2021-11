Magusto comunitário em Mesão Frio neste domingo

A Câmara Municipal de Mesão Frio convida toda a população a festejar o São Martinho, no próximo dia 14 de novembro, pelas 15 horas, com uma cerimónia eucarística em honra do santo. De seguida, pelas 16 horas, decorrerá um magusto comunitário, junto à Igreja de São Martinho, na Freguesia de Mesão Frio – Santo André.

Por forma a evitar a desordem no trânsito local, apela-se ao cumprimento da sinalização temporária colocada. Venha provar o vinho novo e as castanhas assadas e desfrutar de animação musical durante a tarde, com Georges Canário. A entrada é livre.

Fonte: CM Mesão Frio