Maio é o mês para pedalar no Douro Granfondo

Está agendada para o dia 7 de Maio uma das mais emblemáticas e participadas iniciativas de ciclismo para todos, o Love Tiles Douro Granfondo. No ano em que a região enverga o importante galardão de Cidade Europeia do Vinho 2023, cuja candidatura foi apresentada sob o lema “All Aroud Wine, All Around Douro”, o município do Peso da Régua acolherá uma nova edição deste passeio cicloturístico que percorre um território que figura entre os mais bonitos do mundo, declarado Património da Humanidade desde 2001.

O evento oferece aos participantes três distâncias distintas – Granfondo (154 km), Mediofondo (103 km) e Minifondo (57 km) –, sendo que quaisquer delas constituirá uma oportunidade para conhecer e desfrutar dos encantos do Douro, uma região que concentra 22 mil produtores de vinho sobre um património secular construído por gerações de durienses ousados.

Com um limite de 3.000 participantes no somatório das três distâncias (as inscrições podem ser feitas a partir deste link: https://registerandgo.net/?evento=852), o Love Tiles Douro Granfondo estende-se aos concelhos de Lamego, Armamar, Tabuaço, Penedono, Vila Nova de Foz Côa e São João da Pesqueira. A partida e chegada terão lugar no Peso da Régua e a organização está confiada à Bikeservice, empresa que tem a seu cargo a organização de eventos semelhantes em vários pontos do país.

Assim, para além da possibilidade de participar num evento com características únicas, o Love Tiles Douro Granfondo é, recorrendo às palavras do duriense Miguel Torga, um bom pretexto para contactar com “a realidade mais séria que temos” em Portugal. E, também, para percorrer aquela que, em 2015, foi eleita a melhor estrada do mundo para conduzir, por onde passarão todos os participantes neste Douro Granfondo logo nos quilómetros iniciais.

GC