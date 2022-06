Mais de 150 alunos de Vila Real disputam Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro

São mais de 150, os alunos do concelho de Vila Real que participam, este ano, na final municipal do CENTURIUM MMXXII – XIII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro, que se realiza na próxima sexta-feira no Multiusos de Gondomar. “O sucesso da implementação do programa educativo no concelho de Vila Real permitiu ao programa educativo Centurium chegar a muitas escolas e a todos os ciclos”, aplaude o mentor do programa educativo. Paulo Morais acredita que na próxima edição já seja possível realizar a final municipal no concelho de Vila Real, tal como já acontece em Braga e em Gondomar. “Há disponibilidade do município e há toda a vontade do programa educativo e da marca Centurium crescer em Vila Real”, assume o professor.

Este foi o segundo ano letivo de implementação do programa educativo Centurium no concelho de Vila Real e, adianta Paulo Morais, “houve um reforço de participação do Centurium no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus com a realização de mais uma ação de capacitação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores”.

Foi possível, no caso do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus chegar a todas as escolas do agrupamento com “o trabalho e motivação” da professora Anabela Vilela, que está a coordenar o projeto. “Foi possível implementar o programa educativo de forma organizada em Clubes Centurium, onde reina a energia”, agradece o também professor de Matemática.

Na final municipal deste ano, o concelho de Vila Real está representado nos jogos Seega, Moinho e Soldado por mais de 150 crianças e jovens do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, desde o 1.º ciclo ao 3.º ciclo, passando ainda pelo secundário e alunos com necessidades educativas especiais. Também a Escola Secundária São Pedro está presente na final municipal.

“Estas escolas continuaram a ampliar a participação do Centurium e vão deslocar-se a Gondomar para realizar o confronto entre si, porque ainda não se justifica realizar um evento desta natureza em Vila Real”, mas Paulo Morais acredita que no próximo ano letivo o Município de Vila Real “vai ganhar maior escala com mais escolas e mais alunos e professores envolvidos no programa educativo”.

Quando a professora Anabela Vilela teve conhecimento do programa educativo Centurium e desafiou a direção do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus para avançar estava longe de imaginar o impacto que os jogos teriam na vida letiva. Depressa o projeto foi a Conselho Pedagógico e foi aprovado. “Tirei a formação o ano passado e como ainda estávamos em pandemia só implementei os jogos com as minhas turmas on-line”, conta a também professora de Inglês, Anabela Vilela, que “agarrou” o programa educativo este ano letivo e como coordenadora conseguiu levar o Centurium a todas as escolas do agrupamento. “Os alunos do 1.º e do 2.º ciclo adoram jogar e não tem sido fácil gerir a ida à final municipal, porque todos querem ir”, confidencia a professora, evidenciando os benefícios dos jogos romanos de tabuleiro em contexto de sala de aula. “Ao nível de concentração tem ajudado imenso os nossos alunos, mas também ao nível comportamental”, assegura.

A aventura do Centurium no Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus já começou no ano letivo passado e, este ano, mais quatro professores aceitaram o desafio e estão a concluir a formação. Maria Lídia Pereira e Maria João Coutinho, professoras de Moral e Cidadania, são duas das participantes na formação e já estão a trabalhar com os alunos para assim continuar o trabalho iniciado o ano passado. “Sou uma professora muito virada para os projetos e estou sempre aberta a novas formações. Por isso, sou completamente a favor deste programa, que permite diversificar as estratégias para chegarmos aos alunos”, confessa Maria Lídia Pereira, garantindo que a filosofia do Centurium “é muito interessante”.

Também Maria João Coutinho assume que a formação “é uma mais-valia”. Agora, continua a professora, “é arregaçar as mangas e colocar em prática o que se aprendeu em contexto de sala de aula”. Para começar a professora quer construir um tabuleiro para ser usado na sala de Educação Especial, acreditando que será “uma motivação para os alunos”.