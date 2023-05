Mais de 150 químicos rumam à UTAD amanhã

Amanhã, 17 de maio, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) recebe, pela primeira vez, o “Portuguese Young Chemistry Meeting”, que vai juntar mais de 150 participantes, vindos de Alemanha, Espanha, França, Grécia e Portugal. A Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, marcará presença na sessão de abertura.

Além da presença de oradores internacionais como Christian Griesinger, do Max Planck Institute [Alemanha], e de Charis M. Galanakis, especialista em ciência e tecnologia alimentar e ambiental, inovação e sustentabilidade da Taif University [Arábia Saudita], o programa inclui ainda os nomes de António Candeias, especialista em Química de Superfícies e Ciências do Património, João Paulo André, autor dos livros “Poções e Paixões – Química e Ópera” (que integra o Plano Nacional de Leitura) e “Irmãs de Prometeu – A Química no Feminino”, e Maria Helena Braga, cujo trabalho já mereceu o prémio de personalidade “Exame Informática” e o prémio BIP Proof (equipa Soli@uto), tendo integrado o livro “Women in Science 2021”.

Até 19 de maio, a 8ª edição do “Portuguese Young Chemistry Meeting” volta a ser um espaço de discussão e divulgação de temas do interesse dos investigadores mais jovens do País.