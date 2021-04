Mais de 20 atividades dinamizaram a “Semana da Leitura de Lamego”

Mais de vinte iniciativas, que constituíram grandes momentos culturais, deram forma este ano à “Semana da Leitura de Lamego” que encerrou, no Teatro Ribeiro Conceição (TRC), com a realização de uma homenagem ao mais conceituado e reconhecido poeta lamecense e um vulto nacional da lírica da sua época: Fausto Guedes Teixeira. Este tributo, com as interpretações em palco da fadista Teresa Tapadas e do tenor Carlos Guilherme, também marcou a retoma da programação cultural do TRC, no âmbito da iniciativa “Descobrir Lamego com Fausto Guedes Teixeira”.

Com a participação ativa de milhares de alunos, professores e educadores de infância que promoveram, durante cinco dias, um importante trabalho colaborativo articulando saberes, experiências e cidadania, as bibliotecas e diversas instituições da cidade dinamizaram um enriquecedor programa de atividades dedicadas a escritores, contadores de histórias, webinars, recriações históricas e música. Uma grande festa à volta dos livros que procurou fomentar junto dos mais novos, em espírito de partilha e colaboração, o hábito de ler e amar os livros.

“Ler sempre. Ler em qualquer lugar.” foi o lema escolhido para a edição deste ano da “Semana da Leitura”. O evento percorreu as bibliotecas do concelho, de 19 a 23 de abril, com o objetivo de promover “a criatividade e a originalidade na exploração da palavra como testemunho da diversidade cultural, social, histórica e estética”. Numa iniciativa promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego, com o apoio da Câmara Municipal, a maioria das atividades decorreu em formato online, devido à atual pandemia.